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Тут спекотно: зірка реаліті-шоу показала форми у новій зйомці

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Кайлі Дженнер у відвертій фотосесії - фото 1
Кайлі Дженнер у відвертій фотосесії / instagram.com/kyliejenner

Популярна модель Кайлі Дженнер знову опинилась у центрі обговорень через любов до демонстрації свого тіла. Нещодавно дівчина показала недавню зйомку у коротенькому та відкритому вбранні.

21-річна американська модель, бізнесвумен та зірка реаліті-шоу про життя родини Кардашян Кайлі Дженнер встигає не лише займатись кар'єрою та виховувати маленьку доньку, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежить понад 131 мільйон підписників, і це не дивно. Модель періодично намагається обігнати сестру Кім за екстравагантністю, ділячись доволі відвертими світлинами.

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Цього разу Кайлі поділилась чорно-білими фото з нової фотосесії, у які позувала у коротенькій сукні, яка не приховує ні пишні форми, ні стрункі ноги моделі.

"Коли фокусуєшся на добрі, то добро стає кращим", – філософськи відзначила Дженнер під світлинами, змусивши фанатів ділитись здогадками, про що ж ідеться.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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