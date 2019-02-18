Тут спекотно: як ангел Victoria's Secret відпочиває на пляжі

Популярна модель Жизель Олівейра похизувалась фанатам своїми стрункими формами у бікіні. Цей ангел Victoria's Secret не соромиться показувати себе без косметики та фотошопу.

25-річна бразильська модель Жизель Олівейра підкорює серця шанувальників не лише з подіумів, а й на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Там у красуні понад мільйон підписників, і це не дивно, адже вона активно ділиться майже всім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно Жизель потішила прихильників сонячними фото на пляжі. Струнка фігура у купальнику, відсутність макіяжу і ідеальна атмосфера літа – ось, що можна побачити на яскравих знімках.

Гортайте галерею:

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