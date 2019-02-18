Спокуслива Ратажковскі похизувалась фігурою у білизні (18+)

Відома модель Емілі Ратажковскі продовжує тішити публіку звабливими фото у білизні власного бренду. Ця дівчина завжди готова до літа!

27-річна американська модель і акторка Емілі Ратажковскі підкорює серця шанувальників не лише з екранів та подіумів, а й в соцмережі Instagram. Як зізнається зірка, вона знає, чого хочуть прихильники, тому доволі часто ділиться відвертими та естетичними знімками своєї фігури.

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Нещодавно Емілі запустила власну лінійку білизни для жінок, для реклами якої також знялась. Що й казати, такий хід добре спрацював, викликавши навколо спіднього від Ратажковскі справжній ажіотаж. А красуня продовжує ділитись кадрами з атмосферної зйомки з мінімальною кількістю одягу.

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