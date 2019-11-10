Ангел Victoria's Secret розбурхала мережу пікантним фото

Популярна модель Лаіс Рібейро потішила архівним знімком з шоу Victoria's Secret, на якому демонструє спокусливі форми. Ця дівчина не дарма має ангельські крила.

29-річна бразильська топмодель та ангел Лаіс Рібейро не лише знімається у рекламах та сяє на подіумі Victoria's Secret, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 2 мільйони підписників. Там дівчина ледь не кожного дня публікує кадри з роботи, світських заходів та своїх звичайних буднів.

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Нещодавно Лаіс вирішила згадати хвилююче шоу Victoria's Secret та свій образ на ньому. Важко не помітити, наскільки розкішну фігуру має модель. Реакція прихильників не змусила на себе довго чекати – понад 117 тисяч лайків та понад 600 коментарів з компліментами.

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