Тут спекотно: Емілі Ратажковскі зваблює Instagram

Популярна модель Емілі Ратажковскі продовжує тішити прихильників спокусливими фото у купальнику.

27-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі не приховує того, що веде свій профіль в соцмережі Instagram не так для себе, як для фанатів. Тому не дивно, що за красунею стежать понад 20 млн осіб. Саме там Емілі публікує доволі спекотні фото з мінімальною кількістю одягу, а також рекламує на собі власну лінійку купальників. Нещодавно модель вирішила нагадати, що літо не обов'язково має закінчуватись, тому поділилась в Історіях сонячним фото у бікіні. Ця дівчина завжди готова до спекотної пори року.

І ще: Емілі Ратажковскі у бікіні розбурхала мережу

instagram.com/emrata

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