Емілі Ратажковскі у бікіні розбурхала мережу

Популярна модель Емілі Ратажковскі у купальнику нагадала фанатам, що у неї продовжується літо.

27-річна відома акторка та модель Емілі Ратажковскі активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 20 мільйонів користувачів. І це не дивно, адже дівчина ділиться кадрами зі світських заходів, зйомок та своїх звичайних буднів. До того ж, вона не соромиться демонструвати своє струнке тіло. Нещодавно Емілі вирішила нагадати, що час для купальників не обмежується лише літом. Відтак, красуня постала у бікіні з власної лінійки купальників та майці, похизувавшись апетитними формами. Кадри настільки сподобались фанатам, що кожен знімок зібрав понад мільйон вподобань.

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