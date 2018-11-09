Як Джексон: Емілі Ратажковскі вразила фанатів

Популярна модель Емілі Ратажковскі здивувала прихильників незвичайною зйомкою, яка нагадала стиль Майкла Джексона.

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі встигає не лише займатись своєю кар'єрою та фешн-проектами, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 20 млн осіб, і це не дивно, адже вона ділиться майже всім, що з нею трапляється. Нещодавно Емілі вразила фанатів новою зйомкою, у які у чоловічому костюмі і з зібраним волоссям, а також капелюхом позувала так, що нагадала Майкла Джексона. Що й казати, Ратажковскі уміє бути не лише звабливою.

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