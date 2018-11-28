Ратажковскі знову похизувалась спокусливим тілом

Популярна модель Емілі Ратажковскі продовжує зваблювати прихильників своїми стрункими формами. Тут спекотно!

27-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі встигає не лише займатись зйомками та кар'єрою, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 20 мільйонів прихильників, адже вона старається ділитись не лише кадрами з фотосесій, заходів, а й звичайних буднів.

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Нещодавно Емілі вирішила нагадати, що літо не обов'язково має завершуватись. Тому дівчина знову показала свій новий купальник на собі, який вже встигли охрестити найпопулярнішим у наступному сезоні.

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