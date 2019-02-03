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Туристичні агентства ввели незвичайну послугу для самотніх мандрівниць

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Хлопців напрокат для селфі можна взяти у Римі - фото 1
Хлопців напрокат для селфі можна взяти у Римі / pexels

Самотнім дівчатам, які приїхали погостювати у Римі, туристичні агентства придумали оригінальну послугу – взяти симпатичного хлопця "напрокат", щоб зробити з ним селфі для Instagram і Facebook.

Абсолютно новий сервіс від Roma Experience пропонує не просто "бойфренда" в оренду, в його послуги входить супровід дівчини під час одноденної екскурсії по Риму і Ватикану, підбір і спільне фото на тлі найромантичніших місць і консультація щодо найкращих селф-знімків.

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Бойфренд напрокат допоможе зробити найкращі фото - фото 305391
Бойфренд напрокат допоможе зробити найкращі фото

У разі, якщо селф-камера смартфона туристки не оснащена якісною оптикою, то агентство додатково запропонує фотографа, який буде фотографувати парочку відведений час, а ввечері відправить оброблені фотографії замовнику по електронній пошті.

Вартість денного туру з гарним хлопцем по Риму і Ватикану обійдеться самотнім мандрівницям у 630 євро. У вартість включені всі вхідні квитки та транспорт. Оренда фотографа обійдеться у 350 євро додатково.

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Джерело: mtv
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