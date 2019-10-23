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Названо країни, які варто відвідати у 2020 році

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Названо країни, які варто відвідати у 2020 році - фото 1

Складено ТОП країн для подорожей у 2020 році. Рейтинг представив туристичний портал Lonely Planet, який закликає відвідати "краї, які не засмічені сміттям".

Так, на думку дослідників сайту, найкращим місцем для подорожі в майбутньому році є королівство Бутан. Автори дослідження відзначають, що в цьому невеликому "гімалайському раю" можна прогулятися чистими гірськими стежками.

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Також інтерес для мандрівника складають місцеві жителі, "чиї буддійські вірування дозволяють їм перебувати в гармонії з навколишнім середовищем". Друге місце в ТОПі зайняла Англія, а третє – Північна Македонія.

Також в ТОП-10 потрапили острівна держава Аруба в Карибському морі, королівство Есватіні в Південній Африці, Коста-Ріка, Нідерланди, Ліберія, Марокко і Уругвай.

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Джерело: lonelyplanet
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