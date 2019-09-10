Туристи назвали місця, які їх найбільше лякають у готельних номерах

Експерти компанії технічних послуг P&G Professional опитали понад 2 тисячі туристів, які регулярно ночують у готелях, і з'ясували, що їх найбільше лякає в готельному номері. Поб'ємось об заклад, що вас також обурюють ці нюанси, пов'язані з чистотою в номерах.

Під час дослідження виявилося, майже всі, а саме 97% опитаних, стривожені слідами присутності попередніх гостей у своєму номері.

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Найвагоміший привід для гостя покинути готель назавжди – брудні простирадла. Дві третини постояльців заявили, що їм неприємна сама лише думка про засохлу слину на їхній подушці. Ще 66% не можуть впоратися з відразою, коли виявляють волосся незнайомця або незнайомки в душовій. До числа готельних жахів туристи також включили неприємний запах у номері. Більшість туристів (84%) заявили, що повторно не повернуться в готель, якщо там було брудно.

З дослідження видно, що для готелів ключ до щасливих гостей – підтримка бездоганного рівня гігієни. Бруд у номері може неабияк нашкодити репутації готелю, і це не тільки поява негативних відгуків в мережі, але і неможливість для господарів запустити ще один такий готель.

Чистота у номері впливає на комфорт проживання

Під час опитування деякі з туристів зізналися, що під час перебування в готелях самі залишали "послання" для наступних постояльців. Так, понад чверть зізналася, що залишала сліди на подушках в номері, 25% не прибирають за собою волосся в душі, а 20% бруднили килими. Ще 5% зізнаються, що використовують чайники в номері для варіння їжі, а 4% дозволяють дітям малювати на стінах.

Три чверті респондентів заявили, що готові залишити в інтернеті негативний відгук про цей готель, якщо їх не задовольнило якість прибирання. До речі, 93% туристів перед бронюванням читають онлайн-відгуки.

Торік під час незалежного опитування з'ясувалося, що найважливішою умовою для комфортного проживання в готелі є чистота спального місця та постелі. Майже 90% опитаних гостей британських готелів відзначили, що місце для сну важливіше за будь-яку іншу частину номера і готелю в цілому. Опитування показало, що постояльці з радістю обміняють кімнату з хорошим видом на кімнату з хорошим ліжком і чистими простирадлами.

А що найважливіше для вас під час вибору готелю? Пишіть у коментарях!

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