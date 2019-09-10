Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Apple Серіал Кріпосна

Туристи назвали місця, які їх найбільше лякають у готельних номерах

  • 20
А що в номері може засмутити вас найбільше? - фото 1
А що в номері може засмутити вас найбільше?

Експерти компанії технічних послуг P&G Professional опитали понад 2 тисячі туристів, які регулярно ночують у готелях, і з'ясували, що їх найбільше лякає в готельному номері. Поб'ємось об заклад, що вас також обурюють ці нюанси, пов'язані з чистотою в номерах.

Під час дослідження виявилося, майже всі, а саме 97% опитаних, стривожені слідами присутності попередніх гостей у своєму номері.

До теми: У якому вигляді треба залишати номер, коли їдете з готелю

Найвагоміший привід для гостя покинути готель назавжди – брудні простирадла. Дві третини постояльців заявили, що їм неприємна сама лише думка про засохлу слину на їхній подушці. Ще 66% не можуть впоратися з відразою, коли виявляють волосся незнайомця або незнайомки в душовій. До числа готельних жахів туристи також включили неприємний запах у номері. Більшість туристів (84%) заявили, що повторно не повернуться в готель, якщо там було брудно.

З дослідження видно, що для готелів ключ до щасливих гостей – підтримка бездоганного рівня гігієни. Бруд у номері може неабияк нашкодити репутації готелю, і це не тільки поява негативних відгуків в мережі, але і неможливість для господарів запустити ще один такий готель.

Чистота у номері впливає на комфорт проживання - фото 354006
Чистота у номері впливає на комфорт проживання

Під час опитування деякі з туристів зізналися, що під час перебування в готелях самі залишали "послання" для наступних постояльців. Так, понад чверть зізналася, що залишала сліди на подушках в номері, 25% не прибирають за собою волосся в душі, а 20% бруднили килими. Ще 5% зізнаються, що використовують чайники в номері для варіння їжі, а 4% дозволяють дітям малювати на стінах.

Три чверті респондентів заявили, що готові залишити в інтернеті негативний відгук про цей готель, якщо їх не задовольнило якість прибирання. До речі, 93% туристів перед бронюванням читають онлайн-відгуки.

Торік під час незалежного опитування з'ясувалося, що найважливішою умовою для комфортного проживання в готелі є чистота спального місця та постелі. Майже 90% опитаних гостей британських готелів відзначили, що місце для сну важливіше за будь-яку іншу частину номера і готелю в цілому. Опитування показало, що постояльці з радістю обміняють кімнату з хорошим видом на кімнату з хорошим ліжком і чистими простирадлами.

А що найважливіше для вас під час вибору готелю? Пишіть у коментарях!

Читайте також: Названо недорогі п'ятизіркові готелі: ціни вас однозначно вразять

Джерело: traveldailymedia
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: розкута модель Playboy Франсія Джеймс, яка збуджує апетитними формами (18+)
  • 08 вересня, 17:25
  • 1350
Який ти приклад подаєш: зірку серіалу Школа розкритикували за фото топлес (18+)
  • 07 вересня, 21:22
  • 16292
Як змінилися актори фільму Хроніки Нарнії: порція ностальгії
  • 07 вересня, 12:21
  • 984
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Подорожі