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Коронавірус Карантин

Туриста заарештували через фото з відпочинку на Гаваях

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Туриста заарештували через фото з відпочинку на Гаваях - фото 1

Мандрівника вистежила поліція після публікацій фотографій в Instagram, які були зроблені на пляжі.

На Гаваях за порушення обов'язкового 14-денного карантину через пандемію коронавірусу заарештували туриста з Нью-Йорка. 23-річного чоловіка вистежили після публікацій фотографій пляжу в Instagram. Крім того, він користувався громадським транспортом, щоб дістатися до багатьох інших місць, які теж фотографував.

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Туриста заарештували через фото з відпочинку на Гаваях - фото 404586

"Поліція дізналася про його повідомлення у соціальних мережах від громадян, які бачили чоловіка на пляжі з дошкою для серфінгу, він засмагав і гуляв у нічний час", – йдеться в заяві місцевої влади.

На Гаваях ввели 14-денний карантин для туристів, що зобов'язує їх не залишати готель або місце проживання. Мандрівники повинні заповнити документ про відповідальність за порушення карантину, яке карається штрафом у розмірі п'ять тисяч доларів або тюремним ув'язненням на термін до одного року.

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Джерело: cnn
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