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Світіння океану в Каліфорнії здивувало соцмережі

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Океан - фото 1
Океан / nationalgeographic

Біолюмінесценцію мікроорганізмів можна спостерігати в місцях теплих тропічних вод світового океану. Лишень подивіться на цю красу!

У Південній Каліфорнії на узбережжі Тихого океану вже кілька днів спостерігаються світіння хвиль під час руху води.

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Місцеві жителі публікують відео явища в соцмережах.

Світіння виникає через явища біолюмінесценції – здатність мікроорганізмів світитися. Світіння випромінює планктон. Виникає це явище під дією руху води.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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