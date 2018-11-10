Орангутанги виявилися розумнішими, ніж думали вчені

Вони легко можуть змайструвати гачок з дроту, якщо їм потрібно дістати ласощі.

До восьми років діти практично не можуть вирішити цю задачу. У сім років зігнути гачок з дроту для вирішення будь-якої задачі здатна менш, ніж половина дітей. Тому експерименти з такими "гачками" популярні у вчених-біхевіористів, які вивчають поведінку та когнітивні здібності тварин.

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Експерименти австрійських і німецьких вчених проводилися в зоопарку Лейпцига. У першому варіанті орангутангам пропонували нагороду, вміщену на дно довгої, вертикальної прозорої трубки: орангутанги не могли дістати її лапою, але отримували в розпорядження фрагмент прямого дроту. У другому випадку приманка поміщалася в горизонтальну трубу, а дріт був зігнута під прямим кутом, так що дістати ним здобич можна було, лише попередньо випрямивши цей нехитрий інструмент.

Орангутанги майструють інструменти для добування їжі / Abyss

На превеликий подив учених, практично всі піддослідні тварини впоралися з завданнями, а два орангутанги витратили на це лічені секунди.

"Вони згинали дріт найчастіше, чіпляючи кінчик зубами, і притримуючи іншу частину, щоб вона залишилася прямою", – каже Ізабель Ломер.

У трубу готовий гачок вони вставляли відразу ж у потрібній позиції, легко підчіплюючи здобич. Досі такі здібності демонстрували тільки шимпанзе і новокаледонська ворона.

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