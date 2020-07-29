Автопортрет Рембрандта продали за рекордну ціну

Автопортрет встановив персональний рекорд на онлайн-аукціоні Sotheby's – 18,7 мільйона доларів. Картина, датована 1632 роком і написана маслом на дубовій дошці, була створена ще молодим художником незадовго після його переїзду в Амстердам.

За інформацією експертів Sotheby's, Рембрандт був одним з піонерів жанру автопортрет, і намалював близько 80 картин, офортів і малюнків в період з 22 до 63 років. Вони припускають, що, малюючи себе, художник демонстрував майбутнім замовникам, як можуть виглядати їхні портрети.

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Проданий на Sotheby's автопортрет практично у два рази перевищив ціну ще одного автопортрета Рембрандта у 2003 році – 8,9 мільйона доларів. Цей автопортрет був одним з трьох автопортретів художника, що залишилися в приватних колекцією, і єдиним, який коли-небудь міг бути виставлений на аукціон. Його розмір 16×22 см.

Всього на онлайн-аукціоні продавалися твори мистецтва, створені протягом 500 років – від Рембрандта до Пікассо і від Жоана Міро до Бенксі. Найдорожчим лотом стала картина Жоана Міро "Жінка в червоному капелюсі" (1927), яка була продана за 28,9 мільйона доларів.

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