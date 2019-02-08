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Стрибки летючих риб показали у сповільненій зйомці

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Унікальні кадри летючих риб - фото 1
Унікальні кадри летючих риб / youtube

Блогери YouTube-каналу The Slow Mo Guys присвятили свій новий сюжет стрибкам летючих риб. Вони зняли їх на відео за допомогою камери, швидкість якої становить до 25 тисяч кадрів в секунду.

Зйомка проводилася у річці Іллінойс в однойменному штаті США. Саме в цій річці водяться так звані летючі риби, які дивують своїм умінням вистрибувати з води і пролітати певні відстані.

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Декілька разів на відео показані моменти, коли риба врізається в одного з блогерів. Ролик з'явився на YouTube напередодні і встиг набрати за добу понад 500 тисяч переглядів.

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Джерело: youtube
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