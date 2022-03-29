Майлі Сайрус присвятила пісню Україні на фестивалі Lollapalooza в Аргентині: відео

Американська співачка Майлі Сайрус підтримала Україну на фестивалі в Аргентині. Дивіться відео з її виступу!

Під час виконання композиції на великому екрані транслювалися кадри з кліпу, зняті в українській столиці.

Це важливо: "Геть з України, м*скаль некрасивий!": потужну фразу Вєрки Сердючки перетворили на трек

"Присвячую цю пісню всім моїм українським друзям. Нехай Бог благословить вас усіх", – заявила Сайрус.

"Цей ранок був жахливим, коли я дізналася, що на Україну напали. Було чудово знімати кліп Nothing Breaks Like a Heart у Києві, і я завжди буду вдячна місцевій спільноті за те, як тепло вони мене зустріли. Я висловлюю солідарність з усіма тими людьми в Україні, які страждають від цього нападу, та з нашою світовою спільнотою, яка закликає негайно припинити це насильство", – писала раніше зірка.

Нагадаємо, кліп на хіт Nothing Breaks Like a Heart Майлі Сайрус знімала в Києві у жовтні 2018 року. Тоді володарка Греммі тікала від поліції Дарницьким мостом. Тож на масштабному музичному фестивалі не могла оминути увагою Україну.

І ще: Переможець шоу Х-Фактор воює за Україну в теробороні