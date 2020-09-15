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Невдаха на дрифті: американець розбив Ford Mustang об стовп
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Ми регулярно нагадуємо вам про те, що деякі трюки повторювати в реальному житті не варто. Особливо, якщо ви – не професійний каскадер. Ось наш новий герой – яскравий приклад того, коли ми дещо переоцінюємо наші можливості. В результаті він став зіркою мережі, бо розбив свій Ford Mustang.
У мережі опублікували відео, на якому зняли невдалий дрифт Ford Mustang останнього покоління на даху однієї з парковок у США. Водій нового спорткара не впорався з керованим занесенням і в'їхав в єдиний на його шляху ліхтарний стовп.
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Власник червоного Ford Mustang вирішив продемонструвати навички виконання "пончиків" на паркувальному майданчику на даху будинку. Примітно, що поблизу не було жодного припаркованого автомобіля, що повинно було істотно полегшити процес маневрування. Перешкодити водієві могли тільки добре помітні ліхтарні стовпи та невеликі споруди.
Після декількох вдало виконаних елементів водій не розрахував кут керованого заносу, у результаті чого направив "Мустанг" прямо в ліхтарний стовп. Від удару в спорткарі спрацювали фронтальні подушки безпеки, а капот машини склався "акордеоном". На щастя, водій і пасажир автомобіля не постраждали.
Потерпілий Ford Mustang останнього покоління обладнується п'ятилітровим V8 потужністю 421 кінська сила (530 Нм). Агрегат спорткара працює у парі з шестиступінчастою "механікою" або десятидіапазонним "автоматом". До "сотні" спорткар розганяється за 4,8 секунди. Максимальна швидкість – 250 кілометрів на годину. Вартість нового "Мустанга" у США стартує з 35 880 доларів.
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