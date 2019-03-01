Турецький кухар прославився в мережі гігантськими стравами: апетитні відео

Бурак Оздемір – 25-річний турок, який працює шеф-кухарем в стамбульському ресторані Hatay Medeniyetler Sofras. Він прославився у соцмережах завдяки роликам з приготуванням незвично великих страв: наприклад, метрових люля-кебабів, величезних бургерів і яєчні зі страусиних яєць.

Працювати Оздемір почав в 13 років: у його сім'ї був невеликий ресторанний бізнес, і з дитинства турка навчали кулінарії. У 2009 році він відправився в Стамбул – самостійно відкривати новий заклад. За кілька років він зробив ресторан успішним, після чого перебрався до Стамбула. Там шеф-кухар став місцевою знаменитістю: до нього приходили телезірки, спортсмени, а одного разу до турка зайшов відомий футболіст Рональдінью.

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Оздемір кілька років веде сторінку в Instagram, де показує процес готування. На кожному відео він постійно посміхається – навіть коли обробляє туші. Це і стало фішкою молодого турка. Прагнення до "гігантизму" принесло йому мільйони підписників, а відео періодично розходяться по всьому інтернету. До березня 2019 року в нього набралося уже понад 6 мільйонів фоловерів.

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