Турецький фотограф перетворює будні у фантастику: яскраві фото

Талановитий фотограф-самоучка створює незвичайні знімки, які змушують затримати погляд. Все тому, що фото поєднують звичайне життя і фентезі. Зацініть!

Знайомтесь, Мурат Демір (Murat Demir) – цифровий художник, графічний дизайнер та музичний продюсер. Цей талановитий чоловік мешкає та працює у найбільшому місті Туреччині, Стамбулі.

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У вільний час чоловік займається створенням фантастичних фото, які нагадують кадри з фільмів. У роботах Мурата його фантазії переплітаються з буденним життям. Тому не дивно, що за його спеціалізованим профілем в соцмережі Instagram стежать понад 116 тисяч користувачів.

Джерело всіх фото: instagram.com/karabanka

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