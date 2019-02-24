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Турецький фотограф перетворює будні у фантастику: яскраві фото

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Турецький ілюстратор створює казкові фото - фото 1
Турецький ілюстратор створює казкові фото / instagram.com/karabanka

Талановитий фотограф-самоучка створює незвичайні знімки, які змушують затримати погляд. Все тому, що фото поєднують звичайне життя і фентезі. Зацініть!

Знайомтесь, Мурат Демір (Murat Demir) – цифровий художник, графічний дизайнер та музичний продюсер. Цей талановитий чоловік мешкає та працює у найбільшому місті Туреччині, Стамбулі.

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У вільний час чоловік займається створенням фантастичних фото, які нагадують кадри з фільмів. У роботах Мурата його фантазії переплітаються з буденним життям. Тому не дивно, що за його спеціалізованим профілем в соцмережі Instagram стежать понад 116 тисяч користувачів.

Турецький фотограф перетворює будні у фантастику: яскраві фото - фото 309577

Турецький фотограф перетворює будні у фантастику: яскраві фото - фото 309578

Турецький фотограф перетворює будні у фантастику: яскраві фото - фото 309579

Турецький фотограф перетворює будні у фантастику: яскраві фото - фото 309580

Турецький фотограф перетворює будні у фантастику: яскраві фото - фото 309581

Турецький фотограф перетворює будні у фантастику: яскраві фото - фото 309582

Турецький фотограф перетворює будні у фантастику: яскраві фото - фото 309583

Турецький фотограф перетворює будні у фантастику: яскраві фото - фото 309584

Турецький фотограф перетворює будні у фантастику: яскраві фото - фото 309585

Турецький фотограф перетворює будні у фантастику: яскраві фото - фото 309586

Турецький фотограф перетворює будні у фантастику: яскраві фото - фото 309587

Турецький фотограф перетворює будні у фантастику: яскраві фото - фото 309588

Турецький фотограф перетворює будні у фантастику: яскраві фото - фото 309589

Турецький фотограф перетворює будні у фантастику: яскраві фото - фото 309590

Турецький фотограф перетворює будні у фантастику: яскраві фото - фото 309591

Турецький фотограф перетворює будні у фантастику: яскраві фото - фото 309592

Турецький фотограф перетворює будні у фантастику: яскраві фото - фото 309593

Турецький фотограф перетворює будні у фантастику: яскраві фото - фото 309594

Турецький фотограф перетворює будні у фантастику: яскраві фото - фото 309595

Турецький фотограф перетворює будні у фантастику: яскраві фото - фото 309596

Турецький фотограф перетворює будні у фантастику: яскраві фото - фото 309597

Турецький фотограф перетворює будні у фантастику: яскраві фото - фото 309598

Турецький фотограф перетворює будні у фантастику: яскраві фото - фото 309599

Турецький фотограф перетворює будні у фантастику: яскраві фото - фото 309600

Турецький фотограф перетворює будні у фантастику: яскраві фото - фото 309601

Джерело всіх фото: instagram.com/karabanka

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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