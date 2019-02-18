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Художник показав, як виглядали б зірки, маючи пишні форми: фотопорівняння

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Пишні копії зірок - фото 1
Пишні копії зірок / instagram

Талановитий аргентинець "перетворює" голлівудських зірок в їхні "пишні копії" під гаслом "Краса буває будь-якого розміру". Так, Джей Ті створює зображення знаменитостей, показуючи, як вони виглядали б з формами plus-size.

Митець веде сторінку у мережі Instagram, публікуючи там свої роботи. Джей Ті намагається показати, що красиво можна виглядати, маючи будь-яку вагу. Свої творіння автор створює під гаслом "Краса буває будь-якого розміру".

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Художник створив "пишні копії" Селени Гомес, Періс Хілтон, Памели Андерсон, Шакіри, Lady Gaga, Єви Лонгорії та багатьох інших.

Художник показав, як виглядали б зірки, маючи пишні форми: фотопорівняння - фото 308359

Художник показав, як виглядали б зірки, маючи пишні форми: фотопорівняння - фото 308360

Художник показав, як виглядали б зірки, маючи пишні форми: фотопорівняння - фото 308361

Художник показав, як виглядали б зірки, маючи пишні форми: фотопорівняння - фото 308362

Художник показав, як виглядали б зірки, маючи пишні форми: фотопорівняння - фото 308363

Художник показав, як виглядали б зірки, маючи пишні форми: фотопорівняння - фото 308364

Художник показав, як виглядали б зірки, маючи пишні форми: фотопорівняння - фото 308365

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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