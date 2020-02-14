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Турецькі поліцейські штрафуватимуть туристів з дронами
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У Туреччині посилюють покарання за порушення вимог авіаційної безпеки. Штрафувати на кругленьку суму будуть і за хуліганство в літаках, і за використання дронів. Суми штрафів вас вразять!
Турецька влада має намір штрафувати авіапасажирів, які агресивно поводяться. Ціна питання – 2 603 турецьких лір (близько 10 000 гривень).
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Крім того, покарання тепер передбачено за використання квадрокоптерів. Так, усім, хто не зареєстрував належним чином літальні апарати, загрожує штраф в розмірі 9 013 турецьких лір (майже 36 000 гривень). Туристи, які неправильно вказали характеристики дрона при реєстрації, будуть оштрафовані на суму до 18 025 турецьких лір (72 тисячі гривень).
У Головному управлінні цивільної авіації Туреччини відзначили, що дрони останнім часом надзвичайно загрожують літакам. Їх запуск вже неодноразово призводив до надзвичайних ситуацій на борту лайнерів. Щоб ввезти на територію країни квадрокоптер, його необхідно зареєструвати. Позбавити себе від тяганини туристи можуть, купивши пристрій на території Туреччини. Правда, його вага не повинна перевищувати 500 грамів.
При цьому власникові доведеться дотримуватися велику кількість правил. Дрон не можна підіймати у повітря на висоту понад 120 метрів, літати над скупченнями людей, передавати управління іншим особам, користуватися пристроєм при поганих погодних умовах тощо.
Деякі країни взагалі ввели заборону на використання дронів. До них належать Куба, Єгипет, Туніс, Ватикан. Багато держав вимагають від власників квадрокоптера отримання ліцензії. Такі правила діють, наприклад, у Таїланді, Словаччині, Катарі, Монако, на Багамських островах і Шрі-Ланці.
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