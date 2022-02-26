Туреччина закриває Босфорську протоку для російських військових кораблів

Зеленський заявив, що Босфорську протоку для російських військових кораблів закриють

Україну у ці непрості часи підтримує весь світ. Зокрема стало відомо, що Туреччина закриває Босфорську протоку у Чорному морі для російських військових кораблів.

Про це у своєму твіттері повідомив президент Володимир Зеленський.

Важливо: У Києві і Харкові значно продовжили комендантську годину

Я дякую моєму другу, президента Реджепу Ердогану за його рішучу підтримку. Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорному морі і значна військова та гуманітарна підтримка вкрай важливі сьогодні, – йдеться у публікації.

Володимир Зеленський також підкреслив, що мешканці України ніколи цього не забудуть.

Варто знати: Як відрізнити українську військову техніку від російської: важлива інструкція