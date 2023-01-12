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Туреччина визнає українські посвідчення водія без іспитів

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Туреччина визнає українські посвідчення водія без іспитів - фото 1

10 січня набула чинності взаємна угода між Туреччиною й Україною про визнання та обмін водійських прав. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Це означає, що українці, які проживають постійно або тимчасово у Туреччині, відтепер мають право обміняти українське посвідчення водія на турецьке без складань іспитів, йдеться на офіційній сторінці МВС України.

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Те саме право в Україні отримують громадяни Туреччини. Зауважте, що угода стосується посвідчень водія всіх категорій ТЗ.

Щоб обміняти своє посвідчення на турецьке, варто звернутися до місцевих управлінь населення.

Тимчасові переселенці в Туреччині після повернення до України можуть обміняти посвідку українського зразка назад без екзаменів.

Туреччина визнає українські посвідчення водія без іспитів - фото 518305

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