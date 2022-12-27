Тумани та весняна температура: якою буде погода в Україні 28 грудня

28 грудня в країні переважатиме вітряна погода без суттєвих опадів, але місцями все ж можливий незначний дощ чи мокрий сніг. Детальніший прогноз по містах дізнавайтесь далі.

28 грудня, у середу, потужна зона підвищеного атмосферного тиску посприяє сухій погоді майже по всій Україні. Тільки на Сумщині, на Полтавщині, у Дніпрі, та у східних областях можливі невеликі опади у вигляді дощів та мокрого снігу. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Але й там вже вдень все ж буде більше просто щільної хмарності, аніж якихось істотних опадів. Волога погода супроводжуватиметься рвучким вітром західного напрямку, який часом досягатиме значень сильного. Тому не легковажте погодою, закутуйтесь щільніше, уважно паркуйтесь, уникаючи старих гіллястих дерев, білбордів, хитких конструкцій. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах 0+5 градусів, на півдні +3+8 градусів, додала вона.

У Києві 28 грудня поривчастий вітер, місцями сильний, а температура втримається на рівні +1+3, значні опади малоймовірні.

Прогноз погоди на 28 грудня по містах України:

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