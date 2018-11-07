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Тумани та похолодання: погода на сьогодні, 7 листопада

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Погода на сьогодні 7 листопада в Україні - точний прогноз погоди - фото 1
Погода на сьогодні 7 листопада в Україні - точний прогноз погоди

Погода 7 листопада в Україні не надто відрізнятиметься від останніх днів, однак температура повітря поступово почне знижуватись у всіх областях.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, у середу, 7 листопада, втримається тепла та суха погода по всій країні.

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Однак тумани погіршать видимість на дорогах до 300-500 м, тому водіям варто бути обачними. Що ж до температури, то найтепліше буде на заході країни – до +13+18, а у решті областях втримається хмарна погода та температура на рівні +8+12. Опади малоймовірні.

Погода на сьогодні 7 листопада в Україні - точний прогноз погоди - фото 287133
Погода на сьогодні 7 листопада в Україні - точний прогноз погоди

Детальний прогноз погоди 7 листопада по містах:

  • Ужгород +16+18
  • Львів +13+15
  • Чернівці +13+15
  • Івано-Франківськ +13+15
  • Тернопіль +11+13
  • Рівне +10+12
  • Луцьк +11+13
  • Вінниця +9+11
  • Хмельницький +10+12
  • Житомир +9+11
  • Київ +8+10
  • Чернігів +9+11
  • Черкаси +9+11
  • Миколаїв 10+12
  • Одеса 10+12
  • Херсон 10+12
  • Полтава +9+11
  • Суми +8+10
  • Харків +8+10
  • Дніпро +9+11
  • Запоріжжя +9+11
  • Донецьк +8+10
  • Луганськ +8+10

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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