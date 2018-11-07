Тумани та похолодання: погода на сьогодні, 7 листопада

Погода на сьогодні 7 листопада в Україні - точний прогноз погоди

Погода 7 листопада в Україні не надто відрізнятиметься від останніх днів, однак температура повітря поступово почне знижуватись у всіх областях.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, у середу, 7 листопада, втримається тепла та суха погода по всій країні.

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Однак тумани погіршать видимість на дорогах до 300-500 м, тому водіям варто бути обачними. Що ж до температури, то найтепліше буде на заході країни – до +13+18, а у решті областях втримається хмарна погода та температура на рівні +8+12. Опади малоймовірні.

Погода на сьогодні 7 листопада в Україні - точний прогноз погоди

Детальний прогноз погоди 7 листопада по містах:

Ужгород +16+18

Львів +13+15

Чернівці +13+15

Івано-Франківськ +13+15

Тернопіль +11+13

Рівне +10+12

Луцьк +11+13

Вінниця +9+11

Хмельницький +10+12

Житомир +9+11

Київ +8+10

Чернігів +9+11

Черкаси +9+11

Миколаїв 10+12

Одеса 10+12

Херсон 10+12

Полтава +9+11

Суми +8+10

Харків +8+10

Дніпро +9+11

Запоріжжя +9+11

Донецьк +8+10

Луганськ +8+10

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