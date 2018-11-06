Синоптик попередила про значне похолодання

Бабине літо поступово покидає Україну, тому температура повітря продовжить знижуватись у всіх областях.

Поки потужний циклон приносить штормовий вітер, зливи та сніг на Великобританію, Іспанію та Францію, то в Україні втримується доволі спокійна погода. 7 листопада, у середу, антициклон сприятиме сухій погоді, однак ранкові тумани погіршать видимість на дорогах до 300-500 метрів.

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"Температура повітря поступово стає нижчою. Але саме оце похолодання, подекуди навіть до мінусів, слабкий вітер та тумани створюють неймовірно красиве метеорологічне явище – паморозь. Хто йде вранці на роботу, фотографуйте і поділіться – дуже гарно, разом помилуємося). Вранці спостерігалась паморозь на Чернігівщині. Температура повітря найближчої ночі +2+6 градусів, подекуди 0-3 градуси морозу, на півдні та Заході до +8+9 градусів. Вдень 7 листопада в Україні очікується +7+12 градусів, на Півдні до +14 градусів", – відзначила синоптик.

У Києві 7 листопада буде хмарна та туманна погода з температурою до +10 вдень та до +2+6 вночі. Опади у столиці не очікуються.

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