Туман та відлига: погода в Україні 4 лютого

Погода на сьогодні 4 лютого в Україні

4 лютого в Україні втримається тепла та волога погода з ранковими туманами і незначними опадами.

У понеділок, 4 лютого, в країні все ще очікується тепла погода з туманами. Можливі мряка та незначні дощі, однак суттєвих опадів не прогнозується. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Вдень 4 лютого температура повітря досягне +3+8 градусів, на Півдні +7+14 градусів. У Києві – туман, мряка, вночі +1+3 градуси. вдень +3+5 градусів", - відзначила вона.

Однак вже з 6-7 лютого в країну повернуться морози. Температура вдень коливатиметься на рівні нуля та вище, однак вночі морози посиляться від -1-4 до -3-9, а на сході сягнуть позначок у -9-12.

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