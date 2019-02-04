Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Туман та відлига: погода в Україні 4 лютого

  • 24
Погода на сьогодні 4 лютого в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 4 лютого в Україні

4 лютого в Україні втримається тепла та волога погода з ранковими туманами і незначними опадами.

У понеділок, 4 лютого, в країні все ще очікується тепла погода з туманами. Можливі мряка та незначні дощі, однак суттєвих опадів не прогнозується. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

І ще: Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 лютого 2019 для знаків Зодіаку

"Вдень 4 лютого температура повітря досягне +3+8 градусів, на Півдні +7+14 градусів. У Києві – туман, мряка, вночі +1+3 градуси. вдень +3+5 градусів", - відзначила вона.

Однак вже з 6-7 лютого в країну повернуться морози. Температура вдень коливатиметься на рівні нуля та вище, однак вночі морози посиляться від -1-4 до -3-9, а на сході сягнуть позначок у -9-12.

Читайте також: Магнітні бурі у лютому 2019: коли українцям слід бути обачними

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на лютий 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 лютого, 12:51
  • 2034
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 388
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1161661
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Новини