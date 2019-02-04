Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 лютого 2019 для знаків Зодіаку

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 4 – 10 лютого 2019!

Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає позитивні зміни, однак декого навпаки чекають нові труднощі. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 4.02 – 10.02

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 4, 10

: 4, 10 Несприятливі дні: 6, 7

Гороскоп для Овна

Зберіться з силами та не намагайтесь поквапити долю. Зосередьте увагу на роботі та кар'єрі, однак не забувайте увагу і про самопочуття, адже непередбачувана можливість відпочити зможе випасти не так швидко. Тиждень буде позитивним та насиченим невеликими приємностями.

Сприятливі дні: 6, 8

Несприятливі дні: 4, 9

Гороскоп для Тельця

Рівень напруги, який зростав у вас вже довгий час, нарешті почне зникати. Пора з новими силами взятись за те, що вам подобається, щоб досягнути великих успіхів. Не варто забувати і про близьких людей, які цього тижня потребуватимуть вашої уваги та підтримки.

Сприятливі дні: 8, 10

Несприятливі дні: 4, 9

Прогноз для Близнят

Зорі радять цього тижня не звертати увагу на негативні дрібниці, а фокусуватись лише на хорошому. Це дозволить уникнути негараздів, зберегти нерви та нарешті почати втілювати свої ідеї у реальність. На роботі можливий кар'єрний рух вгору.

Сприятливі дні: 6 , 7

, 7 Несприятливі дні: 5, 10

Гороскоп для Рака

Не створюйте собі грандіозних планів, хоча попереду і йдуть дуже позитивні зміни. Зараз пора зосередитись на тому, що вже є у вас: близькі, друзі та власні прості бажання. Проводьте час з комфортом.

Сприятливі дні: 4, 5

Несприятливі дні: 6, 7

Гороскоп для Лева

Зорі пророкують чимало шансів реалізувати себе та досягти того, чого вам дуже довго хочеться. Щоправда, для цього доведеться зробити бодай щось, а не скаржитись на апатію. Також не забувайте про відпочинок.

Сприятливі дні: 4 , 7

, 7 Несприятливі дні: 5, 6

Гороскоп для Діви

Зорі рекомендують Дівам бути обережнішими з думками та словами, а також м'якше ставитись до людей, які входять до близького кола. Деякі заяви можуть їх добряче образити і навіть затягнути представників цього знаку у не надто приємну ситуацію.

Сприятливі дні: 5 , 6

, 6 Несприятливі дні: 4, 9

Гороскоп для Терезів

Саме час вирішити всі старі та майже забуті проблеми, які періодично про себе нагадують.Пора розібратись з усіма "хвостиками" та налаштуватись на нову хвилю. Попереду чимало позитивних змін.

Сприятливі дні: 6, 10

6, 10 Несприятливі дні: 4, 7

Гороскоп для Скорпіона

Фінансовий успіх вже не за горами, однак не варто розслаблятись чи намагатись випередити всіх у перегонах на працьовитість. Надмірне бажання зробити все за раз може призвести до негараздів з близькими людьми.

Сприятливі дні: 6 , 10

, 10 Несприятливі дні: 4, 7

Гороскоп для Стрільця

Намагайтесь тверезо оцінювати свої уміння та можливості, щоб не втратити час та довіру інших людей. Щоправда, уникати будь-якої відповідальності теж не варто, а от близьке оточення допоможе правильно розставити пріоритети.

Сприятливі дні: 5, 7

5, 7 Несприятливі дні: 4, 9

Гороскоп для Козерога

Попереду на вас чекає успіх, але не варто ділитись позитивними новинами та планами на життя ні з ким, адже це може віддалити вас від мрій. Краще спершу реалізувати задумане, а тоді вже ділитись приємними досягненнями.

Сприятливі дні: 4, 7

4, 7 Несприятливі дні: 9, 10

Гороскоп для Водолія

Цього тижня вам хочеться втілити у життя стільки ідей, що всі важко перерахувати, але не варто квапитись. Правильно розрахуйте сили та час, а тоді вирішуйте, чи варте того задумане. До того ж, будьте добрішими до людей, адже випадково можете когось образити.

Сприятливі дні: 5, 7

5, 7 Несприятливі дні: 4, 6

Гороскоп для Риб

Новий тиждень принесе чимало випадкових приємностей та знайомств, які допоможуть розширити світогляд та встановити нові цілі. У робочих справах не намагайтесь покластись ще на когось, адже ваші завдання можете зробити лише ви самі. Вдома не варто контролювати все і всіх.

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