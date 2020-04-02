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Карантин Коронавірус

На скільки зросли продажі алкоголю у США: названі цифри

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На скільки зросли продажі алкоголю у США: названі цифри - фото 1

Продажі алкогольних напоїв у США за тиждень, який завершився 21 березня, збільшилися загалом на 55%. Детальніші дані читайте далі. Статистику повідомила аналітична компанія Nielsen.

Продажі текіли, джину та готових коктейлів виросли на 75% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Реалізація вин зросла на 66%, пива – на 42%. При цьому від карантинних заходів більше виграли онлайн-магазини. У них обсяг продажів алкоголю злетів на 243%.

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Віцепрезидент Nielsen Данель Космаль розповів, що пік зростання продажів алкоголю в США був пройдений на тижні, що завершився 21 березня. Він зазначив, що люди, які планували самоізоляцію в умовах поширення коронавірусу, активно поповнювали свої запаси.

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Джерело: apnews
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