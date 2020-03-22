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Туалетний папір до кожного замовлення: у ресторані США ввели актуальну акцію

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У закладі заохочують людей не виходити з дому - фото 1
У закладі заохочують людей не виходити з дому

Це ресторан Beacon Tap, і він дбає про свої клієнтів. Заклад, розташований в американському місті Дес-Плейнс (передмістя Чикаго) пропонує крутий комплект кожному, хто замовляє доставку їжі додому. Так, клієнти отримують не лише фастфуд, а й рулон туалетного паперу. Майже злиток золота на сьогодні.

Про промоакцію заклад повідомив на своїй сторінці в фейсбуці.

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"Доставка в межах шести миль! Зателефонуйте нам сьогодні!" – повідомляється у пості.

Цікаво, що акція буде діяти і для тих клієнтів, які робитимуть замовлення, не виходячи з автомобіля. Своєрідний аналог усіма улюбленого McDrive.

Керівник закладу Томмі Рімер в інтерв'ю NBC розповів, що ідея "роздавати" туалетний папір із кожним замовленням – спонтанна ідея. З 300 рулонів, які заклад замовив для акції, уже віддали 80.

"Учора (17 березня) у нас був просто неймовірний день, просто дах від цього їде. Я просто сам не свій… Нам вдалося залучити до роботи кількох працівників, бо ми просто не встигали. І це було просто круто", – сказав Рімер.

Отримане замовлення виглядає так:

Туалетний папір до кожного замовлення: у ресторані США ввели актуальну акцію - фото 393536

Було б незле, якби до кожного замовлення ще й давали антисептик. Але не варто забувати й про простий і перевірений метод – миття рук. Робіть це так, як показано на ілюстрації і буде вам щастя!

Туалетний папір до кожного замовлення: у ресторані США ввели актуальну акцію - фото 393534

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Джерело: NBC
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