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Туалети в метро: що пообіцяли українцям

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Норми почнуть діяти з 1 вересня 2019 року - фото 1
Норми почнуть діяти з 1 вересня 2019 року / NYMAS

Нові будівельні норми в Україні зобов'язують встановлювати туалети під час проектування нових станцій метро.

З осені в Україні починають діяти нові будівельні норми, які зобов'язують встановлювати туалети в метро. Про це написав заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе в Facebook.

І ще: Супермаркети України зобов'язали встановлювати туалети

Повідомляється, що норми почнуть діяти з 1 вересня 2019 року. Парцхаладзе уточнив, що туалети мають розміщуватися на вході/виході зі станцій, бо з технічної точки зору це найкраще розміщення. Він також нагадав, що зараз відсутня норма про необхідність проектувати громадські туалети для пасажирів метрополітену, на відміну від багатьох європейських країн.

Метро - фото 331626
Метро

За його даними, нові будівельні норми передбачають, що в складних умовах під час реконструкції станції можливо влаштовувати санвузли в суміщених підземних переходах або поруч зі станцією на поверхні землі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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