Туалети в метро: що пообіцяли українцям

Нові будівельні норми в Україні зобов'язують встановлювати туалети під час проектування нових станцій метро.

З осені в Україні починають діяти нові будівельні норми, які зобов'язують встановлювати туалети в метро. Про це написав заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе в Facebook.

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Повідомляється, що норми почнуть діяти з 1 вересня 2019 року. Парцхаладзе уточнив, що туалети мають розміщуватися на вході/виході зі станцій, бо з технічної точки зору це найкраще розміщення. Він також нагадав, що зараз відсутня норма про необхідність проектувати громадські туалети для пасажирів метрополітену, на відміну від багатьох європейських країн.

Метро

За його даними, нові будівельні норми передбачають, що в складних умовах під час реконструкції станції можливо влаштовувати санвузли в суміщених підземних переходах або поруч зі станцією на поверхні землі.

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