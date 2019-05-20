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Супермаркети України зобов'язали встановлювати туалети

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Зараз проектувальники зобов'язані передбачати громадські туалети - фото 1
Зараз проектувальники зобов'язані передбачати громадські туалети / Onliner

Громадські туалети у великих супермаркетах з 1 серпня 2019 року стануть обов'язковими.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе.

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Це означає, що у всіх нових і реконструйованих великих супермаркетах, гіпермаркетах та інших продовольчих магазинах з торговельною площею 2500 кв. м і вище і універсальним асортиментом товарів обов'язково мають бути громадські туалети.

Згідно з новими нормами, туалетні кімнати мають бути роздільними для чоловіків і жінок і обов'язково мати універсальну кабіну для людей з інвалідністю.

Парцхаладзе нагадав, що зараз проектувальники зобов'язані передбачати громадські туалети для відвідувачів лише в непродовольчих торгових центрах.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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