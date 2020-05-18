Американка виклала підлогу з монеток у вигляді мозаїки: вражаючі фото

Сидячи на карантині, багато хто з головою занурюється в різноманітні проєкт по поліпшенню житла, щоб згаяти час і надати життю сенсу. Можливо, вас надихне приклад цієї американки!

Келлі Грем поділилася остаточним результатом п'ятирічного проєкту. У 2015 році вона вирішила викласти підлогу у передпокої одноцентовими монетками. Всього на це пішло 7 500 монет і багато герметика. П'ять років по тому підлога все ще має відмінний вигляд.

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Дивіться, як все починалося та як виглядає підлога сьогодні:

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