Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Американка виклала підлогу з монеток у вигляді мозаїки: вражаючі фото

  • 19
Американка виклала підлогу з монеток у вигляді мозаїки: вражаючі фото - фото 1

Сидячи на карантині, багато хто з головою занурюється в різноманітні проєкт по поліпшенню житла, щоб згаяти час і надати життю сенсу. Можливо, вас надихне приклад цієї американки!

Келлі Грем поділилася остаточним результатом п'ятирічного проєкту. У 2015 році вона вирішила викласти підлогу у передпокої одноцентовими монетками. Всього на це пішло 7 500 монет і багато герметика. П'ять років по тому підлога все ще має відмінний вигляд.

І ще: Хлопець повністю реконструював кімнату сестри, і це варто побачити (відео)

Дивіться, як все починалося та як виглядає підлога сьогодні:

Американка виклала підлогу з монеток у вигляді мозаїки: вражаючі фото - фото 404539
Американка виклала підлогу з монеток у вигляді мозаїки: вражаючі фото - фото 404542
Американка виклала підлогу з монеток у вигляді мозаїки: вражаючі фото - фото 404543
Американка виклала підлогу з монеток у вигляді мозаїки: вражаючі фото - фото 404540
Американка виклала підлогу з монеток у вигляді мозаїки: вражаючі фото - фото 404541
Американка виклала підлогу з монеток у вигляді мозаїки: вражаючі фото - фото 404538
Американка виклала підлогу з монеток у вигляді мозаїки: вражаючі фото - фото 404544

Читайте також: Будівельники зняли в будинку старий лінолеум і не повірили своїм очам: фото

Джерело: boredpanda
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?
  • 28 квітня, 12:05
  • 1429
Молодіжний сленг українською: 10 синонімів до популярних слів, які у всіх на слуху
  • 13 травня, 12:15
  • 589
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2301531
Загрузка...
Новини