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ТЕСТ: Вгадай фільм за двома предметами!

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ТЕСТ: Вгадай фільм за двома предметами! - фото 1

Всі люблять фільми та серіали! Саме тому ми підготували цікавий тест для справжніх любителів кіно – заціни!

Ви точно бачили ці фільми, адже вони відомі, дуже популярні та справді культові! Потрібно лише вгадати, який саме фільм найкраще характеризують предмети на фото.

І ще: ТЕСТ: Вгадай серіал з 90-х за одним кадром!

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: Тест для кмітливих. Вгадай, хто ховається на фото!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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