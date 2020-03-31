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Карантин Коронавірус

Індійський поліцейський зробив косплей на COVID-19: курйозні фото

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Індійський поліцейський зробив косплей на COVID-19: курйозні фото - фото 1

В Індії правоохоронець вийшов патрулювати вулиці та ловити порушників карантину в шоломі, який за формою нагадує зображення вірусу SARS-CoV-2 під мікроскопом. Особливий шолом індійцю допоміг зробити місцевий художник.

Індійський поліцейський на ім'я Раджеш Бабу вийшов на роботу в незвичайному шоломі. Правоохоронець з'явився на вулицях міста Ченнаї, адміністративного центру штату Тамілнад, в шоломі, що зображає вірус SARS-CoV-2.

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Індійський поліцейський зробив косплей на COVID-19: курйозні фото - фото 395159

Таким чином правоохоронець вирішив зробити внесок в боротьбу з коронавірусом і проінформувати місцевих жителів про необхідність дотримуватися карантину.

"Ми робимо все можливе, але люди все ще виходять на вулиці. Тому шолом є одним з кроків, які ми робимо, щоб привернути увагу до проблеми", – розповів Раджеш Бабу.

Поліцейський сподівається, що його незвичайний вигляд допоможе переконати людей дотримуватися самоізоляції і серйозніше ставитися до коронавірусу.

Індійський поліцейський зробив косплей на COVID-19: курйозні фото - фото 395160

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Джерело: metro
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