Індійський поліцейський зробив косплей на COVID-19: курйозні фото

В Індії правоохоронець вийшов патрулювати вулиці та ловити порушників карантину в шоломі, який за формою нагадує зображення вірусу SARS-CoV-2 під мікроскопом. Особливий шолом індійцю допоміг зробити місцевий художник.

Індійський поліцейський на ім'я Раджеш Бабу вийшов на роботу в незвичайному шоломі. Правоохоронець з'явився на вулицях міста Ченнаї, адміністративного центру штату Тамілнад, в шоломі, що зображає вірус SARS-CoV-2.

І ще: Карантин в Ізраїлі: велосипедист влаштував перегони з поліцією (відео)

Таким чином правоохоронець вирішив зробити внесок в боротьбу з коронавірусом і проінформувати місцевих жителів про необхідність дотримуватися карантину.

"Ми робимо все можливе, але люди все ще виходять на вулиці. Тому шолом є одним з кроків, які ми робимо, щоб привернути увагу до проблеми", – розповів Раджеш Бабу.

Поліцейський сподівається, що його незвичайний вигляд допоможе переконати людей дотримуватися самоізоляції і серйозніше ставитися до коронавірусу.

Читайте також: Чоловік потурбувався про дружину-медика і став зіркою (відео)