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Карантин Коронавірус

Карантин в Ізраїлі: велосипедист влаштував перегони з поліцією (відео)

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Як в Ізраїлі женуться за порушником карантину - фото 1
Як в Ізраїлі женуться за порушником карантину

Карантин через коронавірус ввели чимало країн світу, однак все одно залишились порушники режиму, які нехтують усіма правилами та наражають на небезпеку багатьох людей. Зате в Ізраїлі дуже серйозно борються з тими, хто виходить з дому без причини.

Ізраїльський журналіст Ор Хелеh на своїй сторінці в соцмережі Twitter поділився відео зі звичайного дня на карантині, яке за кілька днів зібрало 42 тисячі переглядів.

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А все тому, що кореспондент зняв зі свого вікна, як в районі парку Яркон відчайдушний велосипедист нехтує карантином на очах у поліції. Відео нагадує справжні перегони, де вдача не на боці правоохоронців, яким довелось їхати газоном, але не вдалось упіймати порушника.

Відзначимо, що в Ізраїлі посилили карантин, зачинивши синагоги та зменшивши удвічі кількість громадського транспорту. До того ж, уряд прийняв рішення, що молитись можна на вулиці лише у медичних масках та не більше, аніж 10 людям на відстані щонайменше 1-2 метри. Взагалі з будинків можна виходити тільки на відстань у 100 метрів, а винятком є похід в магазин, аптеку чи допомога іншим людям.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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