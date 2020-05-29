Гол українського футболіста номінували на звання найкращого в чемпіонаті Угорщини: відео

Портал Nemzetisport номінував гол українського футболіста "Ференцвароша" Олександра Зубкова на звання найкращого в чемпіонаті Угорщини у сезоні 2019/20.

На офіційному сайті видання з'явилося голосування, в якому можна підтримати нашого земляка. У домашньому матчі проти "Академії Пушкаша" Зубков отримав м'яч на куті штрафного майданчика, змістився в центр і пробив у дальню дев'ятку. Відзначимо, що цей гол не допоміг підопічним українця Сергія Реброва здобути перемогу – поєдинок закінчився нічиєю з рахунком 2:2. Зараз гол, забитий Зубковим, перебуває на третьому місці з 11% голосів.

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