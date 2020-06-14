Мережу вразив приголомшливий гол зі штрафного Віктора Циганкова: відео

Нападник київського Динамо Віктор Циганков відзначився шедевральним ударом в центральному поєдинку 26-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі. Відео голу з'явилося у мережі.

На 6-й додатковій хвилині матчу проти Зорі Чеберко збив Віктора Циганкова прямо перед своїми воротами у півколі. Виконувати штрафний удар взявся сам постраждалий і зробив це дуже вправно.

І ще: Лідер Динамо разом з дівчиною та собакою постали в образі героїв Сімпсонів

22-річний футболіст збірної України забив м'яч чітко в кут воріт. Голкіпер був безсилий врятувати свою команду.

Матч з Зорею став для Циганкова 100-м в УПЛ. Футболіст став 37-м гравцем в історії Динамо, хто досяг такого результату.

Читайте також: Ярмоленко розповів про карантинні тренування: як у 20 років