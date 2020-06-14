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Мережу вразив приголомшливий гол зі штрафного Віктора Циганкова: відео

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Віктор Циганков - фото 1
Віктор Циганков / instagram

Нападник київського Динамо Віктор Циганков відзначився шедевральним ударом в центральному поєдинку 26-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі. Відео голу з'явилося у мережі.

На 6-й додатковій хвилині матчу проти Зорі Чеберко збив Віктора Циганкова прямо перед своїми воротами у півколі. Виконувати штрафний удар взявся сам постраждалий і зробив це дуже вправно.

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22-річний футболіст збірної України забив м'яч чітко в кут воріт. Голкіпер був безсилий врятувати свою команду.

Матч з Зорею став для Циганкова 100-м в УПЛ. Футболіст став 37-м гравцем в історії Динамо, хто досяг такого результату.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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