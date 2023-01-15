"Трушні" гуцули з Коломиї T.HUTSULS вриваються у новий рік пісенною новинкою "По цимбалах"

"По цимбалах" – п'ятий сингл молодого колоритного гурту із прикарпатського міста Коломия T.HUTSULS (чотири попередні – "Нічна" (2021), "Хвилями" (2022), "Сум вівчара" (2022), "Не мала" (2022). Ці пісні, а також відео до них уже встигли сколихнути медіапростір та покорити серця меломанів.

Кожна наступна пісенна новинка від "правдивих, трушних гуцулів" звучить усе із більшою силою та примножує армію прихильників молодого проєкту.

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"По цимбалах" має в собі кілька секретів, певну гру слів. По-перше, цимбали – один із найвідоміших гуцульських народних інструментів, і, звісно ж, у пісні з такою назвою звук цимбалів посідає місце лідера. По-друге, коли в народі кажуть «мені по цимбалах», це слід інтерпретувати як байдужість до якоїсь проблеми, іншими словами – "мені все одно". І по-третє, Цимбал – прізвище вокалістки T.HUTSULS і авторки пісні "По цимбалах".

По цимбалах" – перша пісня, яку я написала у своєму житті. І все почалося з мого прізвища. На написання цього треку мене надихнув колорит гуцульської культури, хоча на той час я тільки мріяти могла про подорож на Прикарпаття. Але вже за кілька місяців наживо змогла почути гру цимбалів і стати в Коломиї частиною великої гуцульської спільноти Hutsul Planet. З цього й розпочалася історія під назвою T.HUTSULS", – розповідає Алекса Цимбал.

Трек "По цимбалах" – дуже легкий. Він оспівує перші почуття, перші розчарування, перші докори зі сторони дорослих. Кожна дівчина, кожен хлопець переживали або й переживають просто зараз таке. Утім, пісня не має ноток смутку. Навпаки, якщо ти прислухаєшся до себе, то зрозумієш одне: час вилікує всі рани. Скажи розчаруванню: "Мені тепер по цимбалах!", усміхнись – і йди далі!

Слухати пісню T.HUTSULS – По цимбалах:

Слова пісні T.HUTSULS – По цимбалах:

І.

Темна хмара сходить на місто – ніч,

Тиха сповідь, більше мене не клич.

Сонце, не треба знущатись, минув твій час -

Тіло бажає свободи, нема образ.

Приспів:

Днесь, мені тепер по цимбалах,

Гей, квітка вночі запалала.

Днесь, мені тепер по цимбалах,

Серденько тихо підказало.

ІІ.

Тяжкії думи плачуть в душі, (тебе кохала).

Кажуть люди, ти відпусти (його).

Знаю, що рани загоює час,

Казка існує, але вже для нас.

Приспів:

Днесь, мені тепер по цимбалах,

Гей, квітка вночі запалала.

Днесь, мені тепер по цимбалах,

Краще б ти його не знала.

Мені тепер по цимбалах,

Серденько тихо підказало.

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