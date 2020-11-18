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Трунар став мільйонером після падіння метеорита на його будинок
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В Індонезії трунар Джошуа Хутагалунг став мільйонером після того, як метеорит впав на дах його будинку. Вартість космічного тіла склала майже 2 мільйони доларів.
Відзначається, що інцидент стався ще у серпні. Чоловік майстрував труну поруч зі своїм будинком, коли метеорит вагою 2,2 кг врізався у дах його веранди, залишивши велику діру, а потім погруз у землю на глибину 15 сантиметрів.
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Джошуа, якому вдалося викопати камінь, розповів, що метеорит був ще теплим і частково зламався, коли він торкнувся його. Породу кваліфікували як надзвичайно рідкісний вуглецевий хондрит CM1/2. Камінь придбав колекціонер із США за 1,9 мільйона доларів.
На виручені гроші Хутагалунг пообіцяв побудувати церкву в своїй громаді. Також він вирішив вийти на пенсію і більше часу приділяти трьом дітям.
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