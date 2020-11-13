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Фанат кіберспорту зробив кілька операцій, щоб бути схожим на монстра з гри: фотопорівняння

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Фанат кіберспорту зробив кілька операцій, щоб бути схожим на монстра з гри: фотопорівняння - фото 1

41-річний бразильський майстер тату, який називає себе "Орком" в честь улюбленого монстра з відеоігри World of Warcraft, модифікував свою зовнішність, щоб стати схожим на цього персонажа.

Так, чоловік покрив 80% свого тіла татуюваннями, вставив в нижню щелепу штучні ікла, зробив вісім пірсингів і розрізав язик навпіл. Відзначається, що перший малюнок на його тілі з'явився в 15-річному віці, а на серйозніші зміни в зовнішності він зважився у 35 років.

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Орк пояснив, що намагається бути собою, а ідеї для модифікацій він придумує сам. Бразилець розповів, що більшість людей позитивно висловлюються про його заняття і мотивують його не зупинятися на досягнутому. Що стосується батьків і близьких друзів, то вони не в захваті від захоплення 41-річного чоловіка.

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Джерело: dailymail
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