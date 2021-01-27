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Коли хочеш бути злим: відео з собакою підкорило мережу
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Собаки частенько стають зірками інтернету, адже це не просто вірні друзі, а й спонсори гарного настрою. Так трапилось і з цим пухнастиком, який практикує злий вираз мордочки.
На платформі Reddit користувач з ніком esoterix_luke поділився кумедним відео з собакою, яке стрімко опинилось у трендах. За лічені години допис зібрав понад 46 тисяч балів та більше як 600 коментарів.
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А все тому, що на ролику ретривер сидить перед дзеркалом та корчить агресивну мордочку. Хоч автор і пожартував, що так пес практикує зле обличчя, але не важко здогадатись, що улюбленець сприйняв своє відображення за підозрілого ворога. Тим часом коментатори жартують, що доволі складно зробити так, щоб золотистий ретривер виглядав страшним, але головний герой намагається виконати цю місію.
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