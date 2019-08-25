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Трошки ринопластики: Леся Нікітюк розсмішила дивним фото

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Шанувальники Лесі шоковані - фото 1
Шанувальники Лесі шоковані / Instagram

Ведуча Леся Нікітюк з колегами відвідала Полтавщину. Там з ними сталася одна пригода: автобус знімальної групи загруз на піщаній дорозі, і тому його довелося виштовхувати.

З маршруткою, проблема вдало вирішилася, і Леся вирішила доторкнутися до сільського життя. На своїй сторінці в Instagram вона публікує смішні фотографії.

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На одному з фото, Нікітюк з'явилася в образі порося. Вона начепила на себе п'ятачок з окулярами. Під знімком Леся з властивим їй гумором, написала "Привітики! Трошки ринопластики й красіва. Якщо б вам запропонували безкоштовну пластичну операцію, що б ви вибрали? Ніс або цицьки? І хто проти?".

У коментарях користувачі соцмереж почали активно відповідати на Лесині запитання. "Я б вважав за краще зробити операцію на мозку", "Ну шо за хряк без сала?", "Ось це і є твоє істинне обличчя..."

Трошки ринопластики: Леся Нікітюк розсмішила дивним фото - фото 350074

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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