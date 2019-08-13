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Леся Нікітюк показала ефектні знімки з унікального рожевого озера в Україні

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Леся Нікітюк продовжує відкривати унікальні місця України у рамках нового тревел-шоу "LeМаршрутка". Деталей проєкту поки що відомо мало, але зірка із задоволенням показує шанувальникам свої насичені поїздки.

На сторінці в Instagram українська зірка телеекранів Леся Нікітюк поділилася з підписниками серією знімків з унікального місця Херсонській області. Телеведуча побувала на Лемурійському озері. Вода в ньому дуже солена та збагачена різними мінералами, кислотами, вуглеводами, азотистими речовинами, солями, переважно хлористого магнію і калію, йодистого натрію, бромистого магнію. Тому вона і рожева.

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Нікітюк позує в красивому озері, при цьому вона одягнута у велосипедки з блискітками та короткий кольоровий топ. "Озеро кавунового фрешу. Як думаєте, що це?" – підписала кадри Нікітюк.

Леся Нікітюк показала ефектні знімки з унікального рожевого озера в Україні - фото 347363

Леся Нікітюк показала ефектні знімки з унікального рожевого озера в Україні - фото 347364

Леся Нікітюк показала ефектні знімки з унікального рожевого озера в Україні - фото 347365

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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