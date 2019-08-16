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Леся Нікітюк поділилася романтичними пляжними кадрами

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Популярна ведуча тревел-шоу Леся Нікітюк в рамках нового проєкту, в якому вона мандрує Україною, дісталася до "Перлини біля моря" – Одеси. Зірка телеекранів показала кадри з приголомшливими видами.

На нових знімках Леся Нікітюк вирішила поділитися зі своїми підписниками настроєм, який захопив її під час зйомок на пляжі Тузлівських лиманів. Красуня позувала в променях сонця, а пориви вітру розбурхали її волосся. І не дивлячись на те, що за задумом фотографа було бажання передати романтичність моменту, Леся розбавила допис гумором.

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"Такий романтичний настрій, що хочеться процитувати класика: квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів", – іронічно прокоментувала фото Нікітюк.

Леся Нікітюк поділилася романтичними пляжними кадрами - фото 348063

Леся Нікітюк поділилася романтичними пляжними кадрами - фото 348064

Леся Нікітюк поділилася романтичними пляжними кадрами - фото 348065

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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