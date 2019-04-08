Трон Наполеона продали на аукціоні за шалену суму

Трон французького імператора Наполеона Бонапарта продали на аукціоні в історичній резиденції французьких монархів Фонтенбло за 500 тисяч євро. Про у своєму Twitter повідомив аукціонний дім Osenat, який займався торгами.

"Імператорський трон проданий за 500 тисяч євро. Включаючи збори", – йдеться в повідомленні, в якому також підкреслюється, що цей лот став основним на минулих торгах. Ім'я нового власника раритету не вказується.

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Раніше повідомлялося, що різьблене, покрите позолотою крісло оцінюється лише у 80 тисяч євро, що було пов'язано зі спорами про його справжність. Довгий час вважалося, що існує всього п'ять тронів Наполеона. Один з них був розташований в паризькому палаці Тюїльрі, інший – в замку Сен-Клу, третій в Сенаті, де він залишається до цього дня, четвертий в Законодавчому корпусі (нині – Національні збори), а п'ятий – в мерії Парижа.

Однак в Osenat запевнили, що експерти вивчали цей лот шість місяців, і його справжність не викликає сумнівів, а історія лота задокументована.

У серпні 2019 року минає 250 років від дня народження французького імператора.

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