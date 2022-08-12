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Трофеї ЗСУ: Львові відкрили виставку знищеної російської техніки

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Трофеї ЗСУ: Львові відкрили виставку знищеної російської техніки - фото 1

Підбиту та знищену російську техніку можна буде побачити на власні очі у центрі Львова. Читайте далі та дізнайтеся подробиці щодо цієї події!

Від 11 серпня у Львові на Площі Ринок відбуватиметься виставка знищеної техніки окупантів "Вистоїмо, переможемо!". Про це повідомили на офіційному сайті ЛМР.

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Вхід на виставку вільний.

На експозиції можна буде побачити такі експонати:

  • російський танк Т-72
  • самохідні артилерійські установки 2С1 "Гвоздіка"
  • 2С19 "Мста-С"
  • ракетно-зенітний комплекс "Бук"
  • протитанковий ракетний комплекс "Штурм" (на базі МТЛБ)
  • Також можна буде побачити залишки ракет, які випускали росіяни по українських містах
Трофеї ЗСУ: Львові відкрили виставку знищеної російської техніки - фото 511346

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