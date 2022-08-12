Трофеї ЗСУ: Львові відкрили виставку знищеної російської техніки

Підбиту та знищену російську техніку можна буде побачити на власні очі у центрі Львова. Читайте далі та дізнайтеся подробиці щодо цієї події!

Від 11 серпня у Львові на Площі Ринок відбуватиметься виставка знищеної техніки окупантів "Вистоїмо, переможемо!". Про це повідомили на офіційному сайті ЛМР.

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Вхід на виставку вільний.

На експозиції можна буде побачити такі експонати:

російський танк Т-72

самохідні артилерійські установки 2С1 "Гвоздіка"

2С19 "Мста-С"

ракетно-зенітний комплекс "Бук"

протитанковий ракетний комплекс "Штурм" (на базі МТЛБ)

Також можна буде побачити залишки ракет, які випускали росіяни по українських містах

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