Купуй квитки онлайн: Укрзалізниця створила власний мобільний додаток

Тепер придбати квитки в мережі можна з офіційного застосунку Укрзалізниці. Які функції доступні та де завантажити додаток - читайте далі.

Ні для кого не була новинкою можливість купувати квитки на потяг в інтернеті, але тепер це легко можна зробити напряму в додатку Укрзалізниці. Про це повідомили на офіційній сторінці компанії у фейсбуці. У партнерстві з Mastercard створено мобільний застосунок Укрзалізниця з усім необхідним для мандрівників.

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Тестування нового застосунку було проведене в липні, і відсьогодні він уже доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market. Укрзалізниця є прямим продавцем квитків через застосунок, а відтак вартість квитків для пасажирів буде максимально вигідною — будь-які додаткові комісії при оплаті відсутні, - йдеться у повідомленні.

Завантажити застосунок Укрзалізниця можна тут

Які функції має мобільний додаток Укрзалізниці:

Купівля квитків на всі потяги по Україні;

Отримання сповіщень про рейс, колію прибуття та відправлення потягів;

Повернення квитків;

Пошук необхідних рейсів;

Відповіді на найпоширеніші питання щодо перевезень;

Наявність особистого кабінету з історією рейсів та даних для полегшення повторних замовлень.

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