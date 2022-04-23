Трофейна вівчарка: у Нацгвардії служитиме собака, яка належала окупантам

Миколаївські нацгвардійці відтепер тренуватимуть бельгійську вівчарку Макса, який прибився в одному з сіл після розбиття російських окупантів. Спочатку пес жив у місцевій родині, але потів його передали військовим, щоб служив та приносив користь.

Вівчарку назвали Макс. Пес ще не розуміє команд українською, але це питання часу. Раніше вівчур належав солдатам росгвардії, про що свідчить його колишній ошийник.

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Спочатку російські окупанти тримали в оточенні одне з сіл колишнього Новоодеського району, потім їх розбили, а собаки розбіглися селом. Один пес прибився до Валентини Бойдиш, яка його і прихистила.

"Почав прибігати, оце стане і дивиться у двір. Я почала у каструльці їсти виносити. Оце бігав, а потім перестрибнув і прямо у двір зайшов до мене, і в кухню за мною зайшов. Ось так вийшло та й так він і лишився", – розповіла пані Валентина.

Макс жив разом з іншою собакою господині, а потім про нього дізналися і пропонували Валентині гроші за нього. Мінімальна сума, яку готові були заплатити за вівчарку, – 15 000 гривень. Проте вона вирішила віддати його військовим, щоб приносив справжню користь. Тепер у Макса новий господар, який займається його тренуванням та вихованням.

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