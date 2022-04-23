На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Трофейна вівчарка: у Нацгвардії служитиме собака, яка належала окупантам
-
- 102
Миколаївські нацгвардійці відтепер тренуватимуть бельгійську вівчарку Макса, який прибився в одному з сіл після розбиття російських окупантів. Спочатку пес жив у місцевій родині, але потів його передали військовим, щоб служив та приносив користь.
Вівчарку назвали Макс. Пес ще не розуміє команд українською, але це питання часу. Раніше вівчур належав солдатам росгвардії, про що свідчить його колишній ошийник.
І ще: Борщ. Секретний інгредієнт: дивіться фільм про унікальну Україну від Євгена Клопотенка
Спочатку російські окупанти тримали в оточенні одне з сіл колишнього Новоодеського району, потім їх розбили, а собаки розбіглися селом. Один пес прибився до Валентини Бойдиш, яка його і прихистила.
"Почав прибігати, оце стане і дивиться у двір. Я почала у каструльці їсти виносити. Оце бігав, а потім перестрибнув і прямо у двір зайшов до мене, і в кухню за мною зайшов. Ось так вийшло та й так він і лишився", – розповіла пані Валентина.
Макс жив разом з іншою собакою господині, а потім про нього дізналися і пропонували Валентині гроші за нього. Мінімальна сума, яку готові були заплатити за вівчарку, – 15 000 гривень. Проте вона вирішила віддати його військовим, щоб приносив справжню користь. Тепер у Макса новий господар, який займається його тренуванням та вихованням.
До теми: Зірки Євробачення подякували волонтерам, які підтримують Україну (відео)
- 23 квітня
-
20:5224 квітня 2022 – яке сьогодні релігійне свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:19У Мінцифри відповіли на поширені питання, які стосуються внутрішньо переміщених осіб
-
19:49На Рівненщині з'явився крихітний бойовий котик, якого назвали Джавелін
-
19:21Колекціонери передали картину Марії Примаченко на потреби ЗСУ: її планують продати
-
18:52Сонячні дні: Крихітка випустила саундтрек звільнення наших міст від загарбників
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
18:21Кожен третій українець залишається в країні, адже покидати її – неприйнятно: опитування
-
17:49Samsung безплатно лагодитиме українцям їхні гаджети
-
17:20Інша весна: Віталій Козловський переспівав повстанську пісню на фоні руїн
-
16:52У продажі з'явилася NFT-колекція "Спадок": усі гроші підуть на допомогу українцям
-
16:18Вілл Сміт дає ляпас Путіну: у Лос-Анджелесі з'явилося круте графіті
-
15:49Відбій тривоги: DJ Tapolsky випустив новий трек з голосом Олексія Арестовича
-
15:23Менше сліз, більше дій: українки зняли потужне відео на пісню KAZKA "Плакала"
-
14:52KALUSH Orchestra заспівали пісню Stefania у плацкарті Укрзалізниці
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
14:22Alyona Alyona та Jerry Heil випустили пісню до Великодня "Рідні мої"
-
13:51У Празі з'явилася вулиця "Українських Героїв", а у Таллінні буде площа України
-
13:23Трофейна вівчарка: у Нацгвардії служитиме собака, яка належала окупантам
-
12:51Борщ. Секретний інгредієнт: дивіться фільм про унікальну Україну від Євгена Клопотенка
-
12:21Зірки Євробачення подякували волонтерам, які підтримують Україну (відео)
-
11:52Розклад комендантської години в Україні у ніч на 24 квітня
-
11:22Україна завершила участь в Іграх Нескорених: результат – 16 медалей
-
11:0010 українських слів про Великдень, які подарують святковий настрій
-
10:50В Україні створили великодні NFT-писанки присвячені українським містам
-
10:20Місто Марії: Океан Ельзи присвятили нову пісню захисника Маріуполя
- 23 квітня
-
20:19У Мінцифри відповіли на поширені питання, які стосуються внутрішньо переміщених осіб
-
18:21Кожен третій українець залишається в країні, адже покидати її – неприйнятно: опитування
-
15:23Менше сліз, більше дій: українки зняли потужне відео на пісню KAZKA "Плакала"
-
12:51Борщ. Секретний інгредієнт: дивіться фільм про унікальну Україну від Євгена Клопотенка
-
09:17Соняхи, ЗСУ, трактор: понад 30 патріотичних писанок, які підкорили мережу
- 22 квітня
-
19:50Разом до перемоги: українські зірки й талановиті діти заспівали пісню про Україну
-
17:22Інтерактивна мапа перейменованих вулиць: в Україні створили дерусифіковану карту
-
14:26Польський пекар випікає в Бучі хліб і паски для українців – фото
-
10:52Kalush Orchestra виступив в Ірпені просто неба – відео
- 21 квітня
-
20:51ЗСУ – четверта армія НАТО, як заявив член Атлантичної ради Юрій Романюк
-
17:52Чоловік з залізними яйцями: Шон Леннон і Gogol Bordello записали пісню про Зеленського
-
16:51Не маргаритки, не гладіолуси: як правильно називати квіти українською
-
13:54Британці Florence and the Machine присвятили Україні кліп, який знято у Києві
-
09:53Пластична спецоперація: зірка "Скаженого весілля" висміяла Марченко у новому відео
- 20 квітня
-
20:50У ПЦУ розповіли, як освячувати паски на Великдень в умовах війни
-
18:21Біженців з України в Ірландії поселили в замку XV століття: зворушливі фото
-
15:19Інтернетом Starlink від Ілона Маска дозволили користуватися всім охочим в Україні
-
12:48Як легко зробити патріотичні крашанки в домашніх умовах: відеоінструкція
-
09:23Евакуація Укрзалізницею: як курсуватимуть додаткові та міжнародні потяги 20 квітня
- 19 квітня
-
18:51Вірш про Київ, який став хітом у мережі, озвучив український актор – щемливе відео
-
16:21Іноземці за Україну: швейцарець продав яхту, а відомий американець вступив у легіон
-
13:54Польський священник на службі увімкнув "Ой у лузі червона калина" – відео
-
09:24Як небанально сказати "я тебе люблю" українською: оригінальні зізнання у коханні
- 18 квітня
-
20:21Будь сміливим, як Україна: закордоном вішають плакати про мужність нашого народу
-
17:51Іспанський футболіст і міністр Великобританії прийняли у своїх будинках українців